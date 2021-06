La festejada lució un vestido negro con medias a juego con el que se veía muy linda. Una elección en su look que nos dejó saber que ya no es una niña, algo que mamá sabe muy bien. “Estamos felices. ¡La fiesta 🪅 fue un éxito! Como siempre nuestra tradicional fiesta de mi hija Dinorah. La Reina de la casa, sus 13 años. Oficialmente #teengirl”, escribió la ex Miss Universo sobre la fiesta.