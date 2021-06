“🎈¡Ya Son C I N c O! ¡Feliz cumpleaños, mi príncipe más chiquito! 🎈✨ ¡Qué niño tan maravilloso eres! Papá Dios nos bendijo a todos con tu llegada y completó al trío más increíble de hijos que pude haber soñado tener jamás ❤️ Eres divertidísimo, ocurrente, muy muy muy cariñoso, inteligente, independiente (casi autodidacta 🤣) y me regalas todos los días la sonrisa más hermosa que ilumina al universo entero 🌟”, dedicó Inger para su hijo en un lindo mensaje de cumpleaños.

“Soy muy afortunada por tener la dicha de ser tu mamá 🤩 Que Diosito siga escribiendo historias bonitas para ti y que siempre escuches Su voz y sigas Sus pasos. ¡Te amo, mi machurrito! Que tengas un día precioso 🎈🎂 #Los5deMatías”, concluyó.