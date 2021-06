“En general, me siento muy bien. Pero eso sí, muy cansada y con la vesícula muy afectada. Durante el embarazo de Chloé mi vesícula perdió su tamaño normal por tanta presión, y quedó dañada. Cuando nació la niña, estaba amamantando y esperé para operarme y removerla. Después llegó la pandemia, y no quise meterme en un hospital y ahora que estoy embarazada he vuelto a tener dolores muy fuertes con la vesícula.

“Se me antoja todo, me quiero comer todo, pero para que la vesícula no se llene de bilis, me toca cuidar mucho la cantidad de grasa. El dolor es insoportable cuando como algo que me inflame, pero no puedo hacer ni tomar nada hasta que nazca el bebé”.