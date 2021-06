Después de saludos y bienvenidas, la hermana de Toni tomó el volante para llevar a su familia hacia su destino. “En poco más de media hora estamos llegando a Valencia. No, no me quedo en Barcelona, sólo llegué ahí y mi familia me recogió”, explicó el bailarín para quienes creían que estaría unos días en la ciudad española.

“Aquí va mi Alaïa, tranquila con la prima Nora. También van mi madre y mi hermana”, detalló Toni sobre su llegada. Un viaje en el que se reencuentra con su familia muy contento y en donde está dispuesto a olvidarse de los rumores sobre su vida personal luego de haber anunciado su separación con Adamari López.