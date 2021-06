La respuesta de Lucero fue precisa y escuchó a su corazón: “Yo no le iba a decir a mi marido en aquel momento: ‘Oye, vámonos a vivir a Nueva York, deja lo tuyo, e hijos, pues quién sabe. Ya veremos, porque yo voy a ser artista en Nueva York. Eso no es para mí, dije: ‘mil gracias, me encanta la idea, suena maravillosa’, y tal vez (esta propuesta) hubiera cambiado mi carrera radicalmente, me hubiera posicionado mucho mejor, yo que sé… Yo no renuncié a tener hijos”.