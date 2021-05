“De niña no me gustaban los concursos de belleza. Siempre pensé que luego de graduarme iba a trabajar de ello. Pero hubo un evento de belleza, deportivo; y como a mi papá le encantaba el deporte, no muy convencida entré”, contó en ¡HOLA! TV sobre los inicios de su actual carrera.

“Los concursos de belleza te ayudan a sentirte más segura de ti, a conocerte y a ser esa persona que ve un poco más allá de las cosas. Te das cuenta de que tú misma eres tu propia competencia y que todos los días tienes que luchar por ser mejor”, explicó.