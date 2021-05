En una reciente entrevista, Adamari confesó que no hizo caso al qué dirán cuando empezó con Toni, quien es menor que ella por 13 años. “No importó que decía la gente, me dejé llevar, solo me dejé llevar por lo que sentía. No importaba lo que los demás opinaran”, confesó Adamari en una reciente entrevista con En Casa con Telemundo. ​