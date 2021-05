Belinda tiene 28 años y Christian Nodal 21, detalle que no los riñe en absoluto ya que disfrutan al máximo de su noviazgo. “Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”, expresó la cantante.