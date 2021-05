En sus posts de Instagram, Bárbara suele compartir su historia, la cual está llena de valentía y perseverancia. La actriz contó a sus seguidores que luego de quedar embarazada, su papá le quitó todo el apoyo económico que tenía y que tuvo que hacer todo tipo de trabajos para poder mantenerse y sacar los gastos de su hija. No fue fácil, pero Bárbara agradece todo lo aprendido.

“Les cuento, cuando me embaracé de mi neni 😍 Mi papá inteligentemente me quitó todo el apoyo económico 😱 , así que tuve que vérmelas ‘sola’ para sacar a mar adelante 🙏🏻Lo cual agradezco ya que me hizo más fuerte 🙏🏻 Me hizo querer luchar por mis sueños y por ser cada día mejor ✨ Sin miedo a la vida y queriendo salir adelante empecé esta gran historia siendo mesera 😍, y desde siempre fuerte y decidía doblaba turnos... todo para ahorrar y así poder mantener a mi hija, terminar de estudiar y ser alguien en la vida 🥇”.

“Después entré a estudiar fotografía 📸, chino mandarín en Acatlán y en ninguna di UNA 🤦🏻‍♀‍ jaja A pesar de que estudié chino casi 5 años no daba para ser traductora que era lo que quería… pero bueno NUNCA me rendí, cerré esa puerta y abrí otra...También quise estudiar cocina, quería ser chef 👩🏻‍🍳 pero ese ya fue mi sueño frustrado”.

“Les contaría todo lo que sudé, me desvelé, lloré y trabajé para llegar a donde estoy, pero es demasiado... tal vez algún día con más calma. Tener una hija no me quito un futuro, me dio uno nuevo. 🥇🥇🥇Uno mejor ♥️♥️♥️ Uno con más AMOR ♥️♥️♥️♥️Mas ilusiones ✨✨✨ TÚ HIJ@ es TU FUTURO. ES TU PILA , es tu motor , ES TU MOTIVACIÓN y OJO si estás acompañada 💁🏻‍♂‍💁🏽‍♂‍💁🏾‍♂‍💁🏼‍♂‍ ...BIEN! Y SI NO , TAMBIÉN MUY BIEN !! 🙋🏻‍♀‍🙋🏽‍♀‍🙋🏼‍♀‍🙋🏾‍♀‍ Yo pude sola!!Y TODO PASA POR ALGO”.