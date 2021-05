Pese a las dificultades, Fernanda reconoce que ser mamá es lo más increíble que le ha pasado en la vida y que fue Liam el que le dio la fuerza para salir adelante y regresar a la vida.

Junto a esta imagen, Fernanda compartió con sus seguidores su sentir respecto a sus primeros meses como madre.

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso ,pero toooodo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos , quiera o no , porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta) Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen”.

“Es frustración y culpa , es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano . Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo GRANDE Y llorar sintiéndome chiquita. Es querer ser la mejor versión de ti cuando ni siquiera te reconoces. Es aprender un millón de cosas nuevas . Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza mas profunda e invencible. Es compartir y romperte en mil pedazos. Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos . Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza , es intuición . Es creer que soy la mejor mama del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer”.