Con esta preciosa fotografía, Natti Natasha y Raphy Pina presentaron al mundo a su hermosa Vida Isabelle. En la descripción de la imagen, se dieron a conocer más detalles sobre el nacimiento de la pequeña: “Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami . Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño 🌸. #Teampinatti #Vidaisabelle 💜”.