También habló con Aislinn sobre la maternidad y de cómo la padeció, pues para ella fue un gran desafío, ya que en sus planes no estaba tener niños. “Yo era de las que nunca quería tener hijos... era intolerante a los niños... pero una vez que eres mamá, te vuelves mamá de todos los niños... Era feliz con mi panzota y comiendo, la gocé mucho... no me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces, la padecí muchísimo... el segundo postparto lo pasé fuertísimo”, confesó.