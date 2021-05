En la vida de Luis Miguel ha habido mujeres muy importantes que lo han marcado, tal es el caso de Mariah Carey , con quien el cantante tuvo una relación de 1998 a 2001. Pese a que se veían de lo más enamorados y su romance iba ‘viento en popa’, los cantantes decidieron poner fin a su relación.

Pese a que su romance se acabó hace 20 años, la intérprete reveló en su libro The Meaning of Mariah cómo fue su romance con ‘El Sol’ y hasta le dedicó un capítulo titulado The Latin Evlis. La cantante detalló que en su primera cita con Luis Miguel no la pasó tan bien e incluso quería salir de ahí, pero al final decidió quedarse y conocer más al intérprete.