Algunos famosos suelen ser muy reservados con su vida privada al punto que todo es un misterio, sin embargo, hay otros que gustan de compartir lo que sucede en la intimidad de su hogar, como la dinastía de las Kardashian, que por años nos dejaron entrar en sus vidas con su reality show Keeping Up With The Kardashians . Otros como los Capetillo o los Montaner recién se suman a esta tendencia. Mientras que los Derbez tienen fascinados a todos con sus aventuras. Te presentamos a algunas de las familias del espectáculo que tienen sus reality shows.