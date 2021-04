El conductor concluyó con estas palabras su mensaje para el amor de su vida: “Que Dios nos permita seguir viviendo esta aventura juntos y unidos en este amor tan bonito por el resto de nuestras vidas!!! #happyanniversary @ernestomathies love you to the moon and back!!! #rodnerfigueroa”.

Agradecido por el romántico mensaje, Ernesto contestó: “Han sido los mejores 9 años de mi vida ❤️ Te amo y deseo esto sea sólo el comienzo de una vida juntos”.