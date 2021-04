JLo comentó en una divertida entrevista que las hijas de Alex no solo tenían un gran afecto por ella, sino que admiraban tanto su sentido de la moda, ¡que ya le habían pedido algunas piezas en su clóset!

En una entrevista con People, la intérprete de Dance Again contó que las chicas ya han apartado algunos de sus vestidos. “Es chistoso. Hay varias cosas mías que le gustan (a Emme) y que quiere… Ahora siempre me dice: ‘Mami guárdame eso. Mami guárdame aquello’”, comentó la artista. “Hasta las hijas de Alex me dicen, ‘yo quiero el vestido de los Grammys, Emme puede quedarse con el otro’”.