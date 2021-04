Una de sus compañeras en Netas Divinas alguna vez le preguntó si extrañaba las telenovelas. “¿Qué si extraño?, sí, pero hoy soy mamá de cinco niñas y no me veo metida en un foro de lunes a sábado, no hay forma de que yo me pierda hacer la tarea con mis hijas”, dijo sin dudar. Ahora Jacky empieza a ser parte de las historias actuales, como La Suerte de Loli, telenovela con la que marcó su esperado regreso a la pantalla chica.