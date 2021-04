En honor a su propio padre, Francisca llamará así a su bebé. “Él murió cuando yo tenía cinco añitos. Tengo muy poquitos recuerdos. Pero me da mucha alegría porque todo el que conoció a mi papá y me ve en la calle dice: ‘Es hija de Gamelier’. Sonríe o comparte una anécdota de que mi papá o ayudó, de que andaba perfumadito, arregladito y le gustaban mucho las mujeres”, dijo entre risas.

“Siempre me he sentido orgullosa, aunque no tuve el chance de conocerlo y compartir tanto con él. Por eso mi hijo se llama así: Gennaro Antonino Gamelier Zampogna, más mi apellido, que es Méndez”, agregó. Y resaltó que no hay necesidad de decirle los tres nombres.

Además, el bebé ya cuenta con su propio perfil de Instagram: @gennarozampogna 😍.