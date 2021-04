Esta no sería la primera vez que Cailtyn Jenner tiene aspiraciones políticas. En 2017 comentó en una entrevista de radio que estaba pensando en postularse al Senado como representante del estado de California. “Me gusta la política. En los últimos seis meses lo he estado contemplando. Ahora solo debo encontrar dónde podría ayudar más”, dijo en el programa AM 970 de Nueva York.