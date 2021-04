La exreina de belleza compartió que entre su hija no hay secretos ni nada escondido y que ha hablado con ella sobre su vida como celebridad.

“Yo soy la mamá de Dinorah Valentina. Ella no es la hija de Alicia Machado. Dinorah Valentina no me hace esas preguntas porque ella no vive con Alicia Machado, ella vive con su mamá. Y su mamá le ha explicado y le ha dicho la realidad de lo que hay detrás del personaje de Alicia Machado”.