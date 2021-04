“Hay que saber tener un equilibrio como padre”, dijo el futbolista. “Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con ‘la Shaki’ (apodo cariñoso con el que se refiere a la intérprete) a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, aseguró.