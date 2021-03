Por la pandemia, mucho niños no tienen la oportunidad de salir de sus casas, pero si tu madre es Kim Kardashian, eso no es problema... La estrella de reality show construye en su patio trasero la amenidad más asombrosa para sus cuatro hijos . No se trata de una casita del árbol o una casa de muñecas, sino que va más allá.

La también empresaria contrató un diseñador para que le construyera una versión en miniatura de su vecindario Hidden Hills en el patio trasero de su espectacular mansión. De esta forma, North West, Saint, Chicago y Psalm tendrán su mini vecindario en casa. La réplica es tan exacta que incluso tiene ¡una cafetería Starbucks!