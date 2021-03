Bárbara compartió que se ha desarrollado en otras actividades y afortunadamente, éstas han sido exitosas. “Se me han presentado oportunidad para hacer proyectos nuevos, he podido conformar a tres empresas donde no esta implícito mi nombre ni mi imagen y eso ha sido una gran bendición para mi familia y para mí, una gran satisfacción que Dios me ha dado la oportunidad de hacer grandes cosas que no tienen nada que ver con la televisión”.