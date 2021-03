La periodista confesó que lo más duro fue cuando se enfrentó a la realidad de su esposo, pues ella pensaba que solo irían al hospital como medida de precaución, pero no fue así...

“Para mí fue el día más difícil, porque en el hospital no puedes entrar. Mario se monta en el carro, yo le digo ‘mi amor tú vas a salir de esta, posiblemente te dan un medicamento, te chequean los pulmones y nos vamos a casa’”.

“Él (Mario) me llama por Facetime y me dice, ‘creo que me voy a tener que quedar’. Dos minutos después se lo confirmaron los doctores. Ahí fue cuando el mundo se nos derrumbó”, contó Barbara, quien agregó que su marido jamás había estado hospitalizado.