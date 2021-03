La intérprete también reveló en esa entrevista que gracias a la película de Selena descubrió que tenía en sus venas un gran talento para la música, pese a no estar muy convencida de ello en un inicio.

“Había cantado en musicales, pero como parte de un elenco nunca como solista…Me di cuenta de que no tenía que negar esa parte de mi (que quería ser cantante) y dejar que la gente me pusiera en una sola (categoría) porque era actriz,” explicó. “La vida es corta y no sabes que va a pasar. Sigue tus sueños y no dejes que nadie te detenga”.