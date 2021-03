El actor de 59 años agregó que se inspiró en la relación que tiene con su hija para escribir una de las escenas más emotivas de su famosa película No Se Aceptan Devoluciones.

“La frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ en No Se Aceptan Devoluciones, la escribí pensando en ti. Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga.¡Feliz cumpleaños, @aislinnderbez!”.