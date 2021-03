En diciembre de 2020, la cantante reveló a Access Hollywood que ella y su prometido tuvieron que posponer su boda dos veces. “Hemos hablado de tantas cosas diferentes porque tuvimos que cancelar la boda ... por COVID, por la cuarentena. Y de hecho lo hicimos dos veces, lo que la gente no sabe”, dijo.

“De alguna manera lo dejamos pasar por un segundo, y no sé qué vamos a hacer”, contó. “Creo que simplemente estamos como ‘esperando’. No hay prisa, somos buenos, todo está bien y sucederá cuando sea el momento adecuado. Siento que no es una gran prioridad ir y tener una gran boda en este momento, de eso no se trata la vida”.