José Luis Rodríguez ‘El Puma’ compartió con sus seguidores cómo fue vacunado en un hospital en Florida. El cantante se dijo agradecido por recibir las dos dosis de la inoculación.

“Con la Fe en Dios, y la confianza plena en la ciencia, me siento completamente agradecido por haber podido cumplir con la segunda dosis de la vacuna para la inmunidad del COVID-19. Infinitas gracias a mi doctor de cabecera Alejandro Del Valle @dr.alejandro_delvalle, por estar siempre atento, y a Angélica, que fue la enfermera que me suministró ambas dosis. Vamos con mucha fe y oración, pero sobre todo sin miedo, para que cada vez más personas tengan acceso a esta inmunidad, y poco a poco, podamos retomar nuestra misión y vida plena en este mundo. Que el Señor me los bendiga, #ElPuma”.