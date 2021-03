En la segunda parte del mensaje, Ryan agradeció a los involucrados en su recuperación. “Todavía me estoy recuperando de una llamada muy cercana a la muerte y me he mantenido (en su mayor parte, me refiero a que soy humano) al pendiente de la historia que han cubierto los medios de comunicación. Escribiré y les contaré más después, pero la gratitud por todo el amor que siento desde este planeta es inmensa e intensa. ¡Sentí su apoyo sanador! Gracias. Me siento honrado y agradecido de que la atención y el enfoque de la policía fueran suficientes para que Koji y Gustav volvieran a estar a salvo, y sé que están comprometidos a llevar a estos criminales y casi asesinos ante la justicia. Estoy muy agradecido por todo lo que continúan haciendo”.