Tras confirmar su embarazo en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro , el pasado 18 de febrero, Natti Natasha no puede dejar de compartir con sus fanáticos lo feliz que está por esta nueva faceta en su vida. Lo mismo su futuro esposo, Raphy Pina, quien en sus redes sociales ha dado un vistazo a sus seguidores de la evolución de la pancita de su amada, quien cada vez luce más radiante.

El propio Raphy se hace llamar el ‘Pinarazzi’ en alusión a los paparazzi, pues no hay momento del día en que no fotografíe o grabe a Natti y su baby bump de poco más de seis meses. Tenemos algunas de las mejores fotos de la pancita de Natti captadas por el propio Raphy, quien no puede esperar más a convertirse en padre por cuarta ocasión.