Bárbara detalló que sus hijas, así como ella y sus padres se recuperaron con éxito y que el susto para todos ya había pasado. “Hoy completamente recuperados y negativos, podemos decir gracias Dios... y el gran testimonio que pronto compartiremos de no bajar la guardia en el momento crítico de la pandemia ....El que no lo vive no sabe lo espantoso que es ... un virus traicionero e impredecible.. a seguir cuidándonos y recuerden doble 😷”.