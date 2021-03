Rodner Figueroa , excolaborador de El Gordo y la Flaca, compartió que su mamá siempre le estuvo muy agradecida a Martica por cuidar de él durante el programa. Rodner destacó que Martica siempre le tenía café fresco.

“¡¡¡Descansa en paz Martica!!! Gracias por tu cariño y tu amor. Siempre dulce y generosa. El mejor café cubano del mundo lo hacían tus manos. Nunca dejabas que me tomara un café viejo. Me lo arrancabas de las manos y me decías, ‘hijo no te tomes eso’. De immediate me colabas un café fresco y con tu singular estilo me enseñabas cómo hacer la espumita con el azúcar batiéndolo con un ritmo experto que siempre daba la mejor combinación con la colada para darme un cafecito cubano”.

“De tus manos sabía mejor por el cariño con que lo hacías. Recuerdo que nos sentábamos y conversábamos en tu cafetería mientras me saboreaba mi tacita de café. Mi mamá le hizo mucha ilusión conocerte porque yo le contaba que tú me consentías como un hijo y eso siempre te lo agradeció de corazón!!! Hoy en cielo se bebe café cubano y todos los ángeles deben estar contagiados de tu energía y escuchándose por cada rincón del paraíso ese grito tuyo inconfundible de ‘Caféeeeee’. Siempre le preguntaba a Guille por ti y te mandaba besos!!! Espero que te los haya dado!!! Gracias por tanto cariño Martica. Descansa en paz #marticaladelcafe #martica #rodnerfigueroa #qepd”.