“Feliz cumpleaños número 27 para mi pequeña, ahora grande, Jordan. Es difícil de creer que tengas 27 años. Ojalá hubiera sido el padre en el que ahora me he convertido. La vida está llena de errores o me gusta llamarlos experiencias de aprendizaje. No creo en excusas. No era el padre que debería haber sido cuando tenía 20 años. La edad no debería haber importado, pero yo no era el hombre que soy hoy”, escribió el esposo de Ximena Duque.