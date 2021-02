De acuerdo con un allegado a Scott Disick, el modelo ha tomado tranquilamente lo del noviazgo de su ex. “Scott está conciente de que están juntos y está bien con eso, pues desde hace tiempo Scott no está con ella”, dijo a Us Weekly. “Él no está celoso del romance porque cree que todavía tiene la ventaja siendo el padre de los niños”.

La fuente añadió que Scott tiene una gran relación con sus hijos “entre la cual nadie puede interponerse”.​