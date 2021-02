Con el corazón partido, Pablo se dirigió a sus seguidores: “A los que están leyendo o escuchando esto: ¿Ya llamaste a tu herman@? ¿Ya l@ abrazaste? ¿Ya le dijiste cuánto l@ amas? ¿Ya l@ perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? ¡¡HAZLO AHORA!! No pierdas un minuto, yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo abrazar decirle que lo amo, decirle ¡QUE MÁS HERMANO! ¡TE AMO! Síiiii, todos me van a decir que igual me escucha pero no es lo mismo. ¡Lo necesito físicamente!”.