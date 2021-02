Luego de que Camila Fernández diera a conocer en las páginas de ¡HOLA! México que estaba embarazada , su papá, Alejandro Fernández, de 49 años, usó sus redes sociales para expresarle a su hija y a la bebé que viene en camino, todo su amor. Además, destacó que no puede esperar más para conocer a su nietecita.

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo”, escribió en su perfil de Instagram al lado de la portada de la publicación. “Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”.

“No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. ¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino”.