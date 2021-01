El actor Danilo Carrera expresó su pesar ante el deceso de Efraín, quien era suamigo, además de su connacional. En sus redes, el artista publicó un video en el que dice lo siguiente: “Hoy me desperté con la misma noticia con la que se despertó todo el Ecuador, una noticia que me pone triste, que me duele porque se va un amigo, se va alguien al que admiro, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara”, dice el protagonista de Quererlo todo.

“Estuve pensando todo el día en la palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay... Cuando te despides del mejor de todos no las hay, cuando te despides de alguien así de esta manera tan abrupta, no las hay. Solo puedo decir que espero que esto no vuelva a pasar”.

“A toda la familia de Efraín, le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame. Yo se que Efraín está ahorita en la gloria de Dios, porque siempre estuvo muy cerca de él dando su mensaje, alguien a quien admiro y quiero mucho. Efraín tu legado sigue y no lo podemos dejar morir, todo lo que hiciste, lo que dijiste, lo que compartiste en redes, eso sigue. Se te quiere. Descansa en paz”, expresó.