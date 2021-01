Los ojos no son lo único que se tatuó Brooklyn en días recientes. Debajo de ellos se puede leer una carta que Nicola escribió pensando en él: “Mi chico por siempre. Lee esto cada vez que te sientas ansioso. Quiero que sepas cuán amado eres. Tienes el corazón más grande que he conocido y espero no pasar un solo día sin tu amor. Pienso que eres increíble. Quiero que sepas que juntos podemos con todo si respiras despacio y confías. Te amo más allá. Te amaré por siempre. Tu futura esposa”.