A la distancia, Thalía ha estado pendiente de la situación y en sus redes sociales ha agradecido a sus seguidores por los buenos deseos para ella y su familia, sobre todo su abuelita, quien está delicada de salud. En un video compartido en su perfil de Instagram, la intérprete habló al respecto:

“Ustedes saben que yo soy un libro abierto. Me dio por hacer este video para agradecerles por tanto amor, tanta luz ,por tantas oraciones y cosas hermosas que nos han hecho llegar a mi familia, a mi hermana Laura, a mi persona y sobre todo a mi abuela, que está delicada de salud en estos momentos”, dijo. “Estamos pasando por una situación tremenda. Quiero agradecerles por la prudencia y por darnos esta privacidad para enfocarnos en lo que urge y lo que se necesita que es sacar adelante a mi abuelita”, agregó. “Los amo de verdad, ustedes son esa fuerza que me levanta, que me mantiene en pie. Los adoro y seguimos adelante”.