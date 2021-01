Víctor Manuelle sorprendió a todos en sus redes sociales al anunciar su sorpresiva boda con su pareja Frances Franco. El cantante publicó en su perfil de Instagram unas imágenes del día de su enlace, acompañadas por un tierno mensaje: “Después d 13 años de convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días. @francesfranco17 me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”.