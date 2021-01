Con este mensaje, la periodista dio a conocer el cumplemes de su bebé: “Esta semana celebramos los nueve meses de vida de esta personita. Siempre alegre, cariñoso, independiente y muy observador. Mi mayor bendición es verte crecer, hijo. Te adoro. / My soon-to-be 9-month-old baby boy. We are obsessed with you. Thank you Lord”.