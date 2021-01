Mientras se escribe un nuevo capítulo en la historia de los Estados Unidos, varias celebridades estuvieron presentes en la ceremonia de investidura, apoyando al nuevo presidente, Joe Biden , y a la vicepresidenta, Kamala Harris . Para arrancar con las presentaciones musicales, la intérprete y actriz, Lady Gaga , tomó el escenario y entonó el Himno Nacional. Posteriormente, fue el turno de Jennifer Lopez , quien cantó This Land is my Land y America The Beautiful .

“Un día para el amor, no el odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas”, indicó Lady Gaga mediante un tweet en sus redes sociales, previo a la ceremonia inaugural.



“Qué honor pasar unos momentos con estos hombres y mujeres tan valientes. Gracias por su servicio y su sacrificio. Los honro hoy y todos los días”, escribió ‘La Diva del Bronx’ junto a un post en el que aparece con hombres y mujeres de la Guardia Nacional, quienes custodiaron el Capitolio.



El ícono de música country, Garth Brooks, también se presentó en el escenario, luego de que fuera llamado personalmente por Jill Biden. “He tocado para cada presidente que ha habido desde Carter, con la excepción de Reagan. Es un honor para mí estar aquí para servir... y es una de las cosas que, si mi familia está cerca, sin importar quién sea el presidente electo, es un honor que me lo pidan”, indicó el cantante, de acuerdo con Entertainment Tonight.

Lista de cantantes e invitados

Parade Across America

El evento será presentado por el actor, director y productor Tony Goldwyn y participarán los siguientes personajes:

Jon Stewart

New Radicals

DJ Cassidy’s Pass The Mic

Earth Wind & Fire

Nile Rodgers

Kathy Sledge

The Trans Chorus of Los Angeles

The Washington Chorus

The Triumph Baptist Church Choir

Andra Day

Kaitlyn Saunders, also known as The Skate Kid

Olympic athletes, including Nathan Chen, Allyson Felix, and Katie Ledecky

Skateboarder Nathan Apodaca, also known as DoggFace

The United States Coast Guard Band and the U.S. Marine Corps Silent Drill Platoon.

Dance Across America, led by director and choreographer Kenny Ortega.

Ryan Martin Foundation

Our White House

La actriz Keke Palmer presentará Our White House: An Inaugural Celebration for Young Americans, al lado de la Dra. Jill Biden.

Celebrating America

Tom Hanks será el encargado de la conducción del especial en horario estelar Celebrating America, cuya transmisión empezará a las 8:30 p.m. en Fox, ABC, CBS y Amazon Prime Video.

El especial contará con las participaciones de estrellas como Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons y Jon Bon Jovi.

Estas fueron las celebridades que acudieron a la investidura del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.