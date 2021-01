En 1991, Marc lanzó su primer disco, When The Night is Over, en colaboración con Little Louie Vega. Dos años después, Marc lanzó su primer material en solitario, Otra Nota, y apostó por el español. Con su primer sencillo, Hasta que te conocí (su versión del tema original de Juan Gabriel), Marc conquistó las listas de popularidad. Dicha canción ingresó en pocas semanas al Billboard Hot Latin Songs.