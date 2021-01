Nicky comparte con sus amigos y su novia la pasión por los deportes, en especial el básquetbol. Así que la pérdida de peso ha sido al mismo tiempo divertida, pues sobre la marcha ha ido aprendiendo más sobre cómo jugar este deporte.

“El baloncesto me ayudó a bajar de peso, me ayudó a no tener ni que mirar el teléfono. Ya voy para 40 años y nunca en mi vida tuve un balón en la mano. Estoy cantando desde que tengo 11 años. Cuando me invitaban a jugar yo les decía ‘no gracias, tengo el sueño de ser un cantante’ y me mantenía en el estudio. Pero ahora juego todos los días y me siento como nunca”, contó en un post en sus redes sociales.