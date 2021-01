La noticia movilizó a familiares, autoridades y algunos fans acudieron al lago a buscarla, incluido Ryan. Semanas después de aquel trágico día, un conocido del actor señaló que no la estaba pasando nada bien. “Ryan casi no ha dormido. Es una pesadilla. Aunque ya no era (pareja) de Naya, es la mamá de Josey. Y Josey necesita a su mamá”, aseguró a People.