“Les quiero contar de mi regreso a la universidad. Como bien saben yo estudiaba derecho hace tiempo en Puebla. Me aventé varios semestres, fui muy feliz em encantó la carrera, hice buenas amigas, fue increíble, después ya saben la historia me divorcié, regresé a México y según yo iba a volver a estudiar, pero la verdad, se me cruzaron proyectos, viajes, un embarazo, mi hijo y lo fui dejando de lado”.