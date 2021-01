Sin embargo, en plena luna de miel todo terminó. Sí, así como lo lees...Estando en Suiza, 28 días después de su enlace, Cristian y Carol terminaron.

El cantante habló de la ruptura en un programa de televisión argentino y confirmó que no duró ni un mes de casado. “Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser”.