Para recibir el 2021, Aislinn hizo una reflexión de lo que sucedió en su vida: “Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado... Tal vez eso te regrese a la vida. Tal vez te das cuenta que no sólo no pasa nada, que no sólo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías”, escribió en sus redes sociales.