El jugador de equipos como los New Jersey Nets habló de su matrimonio en 2019 en un ensayo que escribió para el sitio The Player’s Tribune, donde describió como su separación con Kim lo afectó. “Yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego. Pero lo que me molesta de verdad es escuchar a la gente decir que fue todo fue una farsa. Hay muchos aspectos de ese mundo que no son completamente ciertos, pero en lo que respecta a nuestra relación, era cien por cien real”.



“Nunca resulta sencillo afrontar la pena que implica pasar por algo así, frente a tu familia y a tus amigos... Pero cuando además debes hacerlo enfrente de todo el mundo, de manera tan pública, resulta brutal”, dijo sobre la polémica de su divorcio. Incluso contó que en las canchas, cuando jugaba, lo abucheaban.