Además de reaccionar con emojis de disgusto a las noticias que veía sobre el asalto al Capitolio, el cantante publicó una foto de él mismo concentrado en lo que podría suceder en las próximas horas. “Frente a la televisión esperando a que se invoque a la 25a Enmienda”, anotó junto al hashtag Get Him Out (Sáquenlo), con la que destituirían a Trump de su cargo a tan sólo días de culminar su mandato.